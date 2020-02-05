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Kilis'e bu yıl yağış oranında düşüş yaşanıyor

İHA

Kilis'te, yağış oranları geçen yıla oranla yüzde 50 oranında azaldı.

Kilis'e bu yıl yağış oranında düşüş yaşanıyor

Kilis’te, yağış oranları geçen yıla oranla yüzde 50 oranında azaldı.
Meteoroloji verilerine gören geçen yılda son 60 yılın en fazla yağış oranının yakalandığı Kilis’te, bu yıl geçen yıla oranla yağış miktarında yarı yarışa düştü. Geçen yıl bugün itibariyle metre kareye 459 kilogram yağış düşerken, bu yıl ise metrekareye 226 kilogram yağmur düştü. Geçen yıla oranla yüzde 50 oranında yağış oranında düşüş olmasına rağmen, Kilis’te bulunan Seve ile Afrin Barajı ile göletlerdeki su seviyesi yüksek olduğu bildirildi. İçme ve sulama amaçlı kullanılan göletlerin dolu olduğu öğrenildi.
Kilis’in içme suyunu sağlayacak Afrin Barajında 38 milyon metreküp, Seve Barajında ise 16 milyon metreküp su toplandığı, barajların dolu olduğu içme suyunda sıkıntı yaşanmayacağı bildirildi.

KİLİS

05 Şubat 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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