Kilis'e bu yıl yağış oranında düşüş yaşanıyor

Kilis’te, yağış oranları geçen yıla oranla yüzde 50 oranında azaldı.

Meteoroloji verilerine gören geçen yılda son 60 yılın en fazla yağış oranının yakalandığı Kilis’te, bu yıl geçen yıla oranla yağış miktarında yarı yarışa düştü. Geçen yıl bugün itibariyle metre kareye 459 kilogram yağış düşerken, bu yıl ise metrekareye 226 kilogram yağmur düştü. Geçen yıla oranla yüzde 50 oranında yağış oranında düşüş olmasına rağmen, Kilis’te bulunan Seve ile Afrin Barajı ile göletlerdeki su seviyesi yüksek olduğu bildirildi. İçme ve sulama amaçlı kullanılan göletlerin dolu olduğu öğrenildi.

Kilis’in içme suyunu sağlayacak Afrin Barajında 38 milyon metreküp, Seve Barajında ise 16 milyon metreküp su toplandığı, barajların dolu olduğu içme suyunda sıkıntı yaşanmayacağı bildirildi.

KİLİS 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:03

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