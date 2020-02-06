İdlib’deki mazlumlara yardım

Esad rejiminin saldırısı nedeniyle İdlib'den kaçan Suriyelilere Türkiye’nin dört bir tarafından toplanan yardımlar, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gönderiliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonuyla Türkiye’nin dört bir tarafından tırlara yüklenen gıda, temizlik, battaniye ve giyim malzemeleri Kilis’e getiriliyor. İdlib'den kaçan Suriyeliler için toplanan yardımlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriyelilere gönderiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Lojistik Ofisi sorumlusu Yusuf Genco, "Suriye İdlib’de savaş mağdurları, Suriyeli kardeşlerimize gönderilmek üzere tırlarımız buraya yetiştiler. Bugün 9 tırımızı inşallah Suriyeli kardeşlerimize göndermek üzere un, temel ihtiyaçlar, bakliyat, yiyecek, battaniye, yatak, bütün temel ihtiyaçlar buraya tırlar ile geldi. Bugün 9 tırımızı inşallah gönderiyoruz. Bu gelen tırlarımız, Sakarya, Konya, Kayseri, İzmir, İstanbul, Bursa olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinden geliyor. Sadece bu saydığımız illerle sınırlı değil, çeşitli illerden gelen yardımlar, tabi duyarlı yardımsever vatandaşlarımızın desteği önemlidir. İnşallah gelen yardımlarımızı Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan, İdlib bölgesinde yaşayan savaş mağduru Suriyelilere buradan gönderiyoruz. 34 gündür 37 tır yardım göndermiş bulunuyoruz. Peyderpey araçlarımız geliyor” diye konuştu.

KİLİS 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:02

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