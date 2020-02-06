Depremzedelere Kilis´ten konteyner

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce Kilis´te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için Kilis'te kurulu olan konteynerler kullanılacak. Kapatılan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bulunan ve daha önce Suriyeliler tarafından kullanılan konteynerler, TIR'larla Elazığ'a taşınıyor.



KİLİS 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:02

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