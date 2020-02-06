Elazığ'daki depremzedeler için Kilis’ten konteynerler gönderiliyor

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Elazığ’da depremzedeler için kurulacak olan konteyner kent için Kilis’ten konteynerler gönderilmeye başlandı.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremde evsiz kalanlar için oluşturulacak konteyner kent için Kilis'ten konteynerler gönderiliyor. Kilis’in Öncüpınar konaklama tesislerinde daha önce Suriyelilerin barındığı konteynerler sökülerek Elazığ’a gönderilmeye başlandı. Öncüpınar konaklama tesislerinin kapatılmasından sonra boşta kalan konteynerler sökülerek tırlar ile taşınıyor.

KİLİS 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:02

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