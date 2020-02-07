Vali Soytürk'ten Kore Gazisine ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kore Gazisi Ahmet Kılınç’ı evinde ziyaret etti.

Göreve başladığı günden itibaren şehit aileleri, Kore, Kıbrıs, terör gazileri ile roketli saldırı sonucu yaralananları ziyaret ederek sorunları ile yakından ilgilenen Vali Soytürk’ün son olarak, eşi Nurdan Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile birlikte Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravanda) köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kılınç’ı evinde ziyaret etti. Kilis’te yaşayan 2 Kore gazisinden biri olan Kore Gazisi Ahmet Kılınç, Kore’de yaşadıklarını Vali Soytürk’e anlattı. Kore Gazisi Kılınç, nüfus kayıtlarına göre 90 yaşında olduğunu gerçek yaşının 100 olduğunu ifade ederek, kendisini ziyaret eden Vali Soytürk’e teşekkür ettiğini söyledi.

Vali Soytürk, daha sonra Kıbrıs Gazisi Resul Durna'yı evinde ziyaret ederek, hal hatır sordukta sonra bir süre sohbet etti. Daha sonra Belenözü İlkokulu da ziyaret eden Vali Soytürk, öğrenciler ile bir araya geldi. Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İlçedeki eğitim ve yatırımlar konusunda Vali Soytürk’e bilgi verdi.

KİLİS 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:01

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