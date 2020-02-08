Milletvekili Dülger mezun olduğu okulda “Kariyer Günleri” etkinliğine katıldı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 41 yıl önce 19. Dönem olarak mezun olduğu Kilis Lisesinde “Kariyer Günleri” etkinliğinde konuşmacı olarak katıldı.

Milletvekili Dülger, Kilis Lisesinden 41 yıl önce 19. dönem olarak mezun olduğunu Okul yönetimi ile Meslek Tanıtma Kulübünün daveti üzerine “Kariyer Günleri” etkinliğinde öğrenciler ile buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Dülger, “Dünden bu güne Kilis Lisesinin yetiştirdiği değerleri okula davet ederek öğrenciler ile buluşturmayı amaçlayan bu öğrenci kulübü çalışmasını ve okul müdürümüzün konuya yaklaşımını çok değerli buldum ve okulumla bir kez daha gurur duydum. Geleceğimizin teminatı olan siz genç kardeşlerimle kendi lisanımızda hasbihal ediyoruz. Kilis Lisesi Kilis’in geleceğini yetiştirmeye devam ediyor. Bu güzel programı hazırlayan, sunan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Dülger, öğrencilerin bir hedefi olması gerektiğini, hedefe ulaşmak için gayret göstermeleri halinde başarılı olacaklarını, çeşitli örneklemeler ile anlattı.

KİLİS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.