Ülkü Ocakları Başkanı Karaoğlan basın mensuplarıyla buluştu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Karaoğlan, Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçen hafta Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanlığına atanan Mehmet Karaoğlan, Kilis’te görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek, projelerini anlattı.

Ocak Başkanı Karaoğlan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesinin binasını değiştireceklerini ifade ederek, “Yeni binamıza kısa süre içerisinde taşınacağız. Yeni binamızda okuma salonlarımız olacak. Ödevini ocakta yap projesini hayata geçireceğiz. İnsanlara dokunmak istiyoruz. Kültürden, sanata, spora kadar etkinliklerimiz olacak. Her Cuma bir camide namaz kıldıktan sonra cami cemaati ile çorba ve benzeri şeyler dağıtarak bir araya geleceğiz. Yapacağımız projeler ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Konusunda uzman arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

KİLİS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:00

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