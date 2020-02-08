Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis’te, iki otomobilin kar yağışı nedeniyle kayarak çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil Şıhmahsur kavşağında kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması nedeniyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri A.K. ile A.Y ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KİLİS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

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