Kilis´te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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KİLİS'te, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şıhmahsur kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde bulunan E.Y., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



KİLİS 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

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