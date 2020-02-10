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Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

İHA

Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

Suriye’nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PYD/PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.
7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’nın mezarı başında dua edildi. Daha sonra Şehidin baba ocağı olan Polateli İlçesinin Yılanca Köyündeki (Karapınar) mevlit törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Abdurahman Çetin, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Mevlidi Şerifte Kuranı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından şehidin ruhuna fatihalar okundu.

KİLİS

10 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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