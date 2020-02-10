Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

'Babam ve ben'

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Suriye’nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PYD/PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.

7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’nın mezarı başında dua edildi. Daha sonra Şehidin baba ocağı olan Polateli İlçesinin Yılanca Köyündeki (Karapınar) mevlit törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Abdurahman Çetin, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Mevlidi Şerifte Kuranı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından şehidin ruhuna fatihalar okundu.

KİLİS 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:59

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