Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Çoşkun’un Manisa 4.Bölge Müdürlüğü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü' ne atanmasından sonra yerine Orman Mühendisi Hüseyin Gökdeniz atandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yeni görevini Ayhan Çoşkun’dan devretti.
Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Kilis’te, yaptığı hizmetlerden dolayı Ayhan Çoşkun' a teşekkür etti.
KİLİS
11 Şubat 2020 Salı
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