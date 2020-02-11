Yazar Beşoğlu kitap gelirini depremzedelere bağışladı

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Kilisli eğitimci şair ve yazar Aysel Masmanacı Beşoğlu, ' Kış Gülleri' isimli şiir kitabının tüm gelirlerini Elazığ’daki depremzedeleri bağışlayacağını söyledi.

Yazar Aysel Masmanacı Beşoğlu, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depremle büyük yıkımın olduğunu ifade ederek, “Sosyal sorumluluğum gereği Kış Gülleri isimli şiir kitabının tüm gelirini Elazığ’daki depremzedeleri bağışlayacağım. Tüm vatandaşlarımızı, eğitimcileri, şairleri ve yazar arkadaşlarımı Elazığ'daki depremzedelere yardım etmeye çağırıyorum” diye konuştu.

KİLİS 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:58

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