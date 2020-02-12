Kilis’in Musabeyli ilçesinde yaşlılara sıcak yemek dağıtımı başladı.
Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlılara yemek dağıtımı başladığını ifade ederek, “ilçemiz merkezinde yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan yaşlı vatandaşlarımızın hanelerine ‘Çınarlarımızın Sofralarını Şenlendiriyoruz Projesi’ kapsamında günlük 3 çeşit yemek dağıtımı yapılmaktadır” dedi.
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