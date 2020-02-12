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Kınalı keklik avlayanlara 12 bin TL para cezası

İHA

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kınalı keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 TL idare para cezası kesildi.

Kınalı keklik avlayanlara 12 bin TL para cezası

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kınalı keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 TL idare para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca Köyünde keklik avlanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Keklik avlayanların aracı durdurularak, yapılan aramada 7 kınalı keklik ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişiye 12 bin 640 TL idari para cezası kesilirken, yakalanan 7 adet keklik doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şubesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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