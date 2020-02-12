Kınalı keklik avlayanlara 12 bin TL para cezası

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kınalı keklik avlayan 4 kişiye 12 bin 640 TL idare para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca Köyünde keklik avlanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Keklik avlayanların aracı durdurularak, yapılan aramada 7 kınalı keklik ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişiye 12 bin 640 TL idari para cezası kesilirken, yakalanan 7 adet keklik doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şubesine teslim edildi.
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