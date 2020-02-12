Kilis´te okullara kar tatili

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KİLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından okullar 1 gün tatil edildi.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı, 13 02 2020 Perşembe günü 1 gün okullar tatil edilmiştir. Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelide idari izinli sayılacaktır" denildi.



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