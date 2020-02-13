Kilis´te okullara kar tatili

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar il genelinde 1 gün süreyle tatil edildi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Kilis'te ilk ve orta dereceli okullar Valilik tarafından yarın tatil edildi. Kar nedeniyle ulaşımda da sorun oluşturdu. Öğrenci velilerine mesaj yöntemiyle okulların tatil edildiği bildirildi.
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