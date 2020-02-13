Kilis'te kar nedeniyle kapanan 20 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kilis ve ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 20 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yeniden trafiğe açıldı.

Kilis ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köyün yolu kapandı. Kilis merkez, Polateli ve Musabeyli ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 20 köy yolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kepçe ve greyder ile yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

KilisGaziantep, Kilis Hatay Kara yollarında tuzlama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kilis ve ilçelerinin tüm yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi.

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