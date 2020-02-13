Kilis üniversitesinde kar sevinci

Kilis 7 Aralık Üniversitesi yağan kar ile birlikte beyaza büründü. Kar kampüste doyumsuz manzaralar da oluşturdu.

Kilis'te yoğun kar yağışı ile birlikte 7 Aralık Üniversitesi beyaz bir örtüyle kaplandı. Yüzlerce çeşit bitkinin ekili olduğu kampüs alanı, yılın dört mevsiminde olduğu gibi kar manzarasıyla da güzel bir görüntüye büründü.

Üniversite öğrencileri ise hem karda oynamanın hem de kartpostallık manzaraların keyfini sürdü

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