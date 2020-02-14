Kütüphane açılışından sonra öğrenciler sağlık taramasından geçirildi

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Kilis’in Elbeyli ilçesi Yenideğirmen Ortaokulunun Kütüphanesinin açılışına katılan öğrenciler sağlık taramasından geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Elbeyli Yenideğirmen Ortaokulunun kütüphanesi açıldı. Kütüphane açılışından sonra Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından öğrenciler, sağlık taramasından geçirildi. Jandarma personeli tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Açılış sonrası Uluslarararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sevda Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yavuz Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ertük, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman’ı ziyaret ettiler.

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