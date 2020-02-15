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Vali Soytürk’ün acı günü

İHA

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.

Vali Soytürk’ün acı günü

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.
Vali Recep Soytürk'ün annesi Kıymet Soytürk’ün cenazesi yarın Sakarya’nın Karasu ilçesi Elmalı Camii'nden öğle namazına müteakip Kuzuluk Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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