Bölgesel Amatör Ligi Kilis Belediyespor: 3- Elbistan Belediyespor: 1

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Elbistan Belediyespor ’u 31 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elbistan Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor’un gollerini 4 ile 11 ile 51 dakikada Özcan Polat, Elbistan Belediyespor tek golünü 49 dakikada Murat Candan kaydetti.

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