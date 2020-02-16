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CHP İl Başkanlığı’na Perker seçildi

İHA

CHP İl Başkanlığı’na Perker seçildi

CHP Kilis İl Başkanlığı’na Mehmet Akif Perker seçildi.
CHP İl Binasında gerçekleştirilen İl Kongresine mevcut Başkan Enver Kestanlıoğlu ile Mehmet Akif Perker CHP İl Başkanlığına aday oldular.55 kişinin oy kullandığı seçimlerde, Mehmet Akif Perker 36, Enver Kestanlıoğlu 18 oy alırken, 1 oyda geçersiz sayıldı.
CHP Kilis İl Başkanlığına seçilen Mehmet Akif Perker’in listesi şu isimlerden oluştu:
"Ökkaş Aslantaş, Hasan Naci Başçıl, Kesver Büyükayman, Ahmet Çakmak, Ahmet Çelebi, Selim Çelebi, Yavuz Hacıömeroğlu, Ali Karabalık, Mesut Kırşanlı, Reşit Korkut, Mehmet Akif Onur, Halil Öztürk, İsa Özuncu, Atilla Özkan, Ali Polat, Hanife Sanlı, Mehmet Yıldırım, Nebi Yılmaz, Şerif Yılmaz ve Vakıf Levent Zıddıoğlu”
İl Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Ali Aliosmanoğlu, Süleyman Yusuf Badeli, Şevket Bozkır, Halit Demir, Uğur Kartallı Sadık Kayhan, Onur Mehmet Sıraciddin, Ali Turfanda Osman Uçmak seçildi.

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