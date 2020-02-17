PKK/YPG'li terörist teslim oldu

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Kilis’in Elbeyli ilçesinde, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan PKK/YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye giren PKK/YPG'li terörist, 1’inci Alayı 2’inci Hudut Taburu Havuzlubahçe Hudut Bölüğüne bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluk alanına gelerek teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist hakkında işlem başlatılırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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