Kilis’in Elbeyli ilçesinde Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği (UGADER) öncülüğünde Minik Hayatlara Dokunuyoruz” projesi uygulamaya geçirildi.

Uluslarararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sevda Yılmaz öncülüğünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknosağlık Öğrencileri, Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Elbeyli Kaymakamlığı ve Elbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün katkılarıyla Elbeyli İlçesi Yenideğirmen Köyü’nde “Minik Hayatlara Dokunuyoruz” projesi kapsamında Okul Kütüphanesi’nin yenilenmesi ve öğrencilerin sağlık taraması yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. Uluslarararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Sevda Yılmaz ile beraberindeki öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil’i ziyaret ettiler. Albay Başaklıgil, Uluslarararası Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Yılmaz’a plaket takdim etti. Yılmaz, başta İl Jandarma Komutanı Jandarma Hakan Başaklıgil, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman olmak üzere emeği ve katkısı olan herkese teşekkürlerini ifade etti.

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