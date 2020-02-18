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Toroslar EDAŞ’tan Kilis’e 20 Milyon TL Yatırım

İHA

Toroslar EDAŞ, Kilis'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 20 Milyon TL yatırım yapılacağı bildirildi.

Toroslar EDAŞ’tan Kilis’e 20 Milyon TL Yatırım

Toroslar EDAŞ, Kilis’te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 20 Milyon TL yatırım yapılacağı bildirildi.
Kilis’te sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.
Kilis’e 20 milyon TL yatırım
Toroslar EDAŞ, Kilis’te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 20 Milyon TL yatırım yapılacak.
Bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor
Toroslar EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Kilis’te 335 adet aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirirken, 2 adet dağıtım merkezi ve 4,5 kilometrelik hattın bakımını tamamlandı. Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok önemli olduğuna inanan Toroslar EDAŞ, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdüreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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