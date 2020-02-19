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Biber üretimi değerlendirme toplantısı

İHA

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçedeki biber üreticileri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Biber üretimi değerlendirme toplantısı

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçedeki biber üreticileri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.
Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü ve çevresinde üretilen biber, rekoltesi açısından Türkiye’de 3’üncü büyük biber üreticisi olması nedeniyle daha fazla üretim ve kalitenin artırılması için çalışma başlatıldı.
Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında Musabeyli ilçesinde biber üreticileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Musabeyli için önemli bir ekonomik unsur olan biber üretimi ile ilgili yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Bülent Arpacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız ve Biber üreticileri katıldı.

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