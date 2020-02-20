Kilis'te yoğun sis

Kilis’te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 3040 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler sis nedeniyle sis farlarını yakarak trafikte seyretti. KilisGaziantep, KilisHatay, KilisÖnüpınar, Kilis Elbeyli, KilisMusabeyli ile KilisPolateli kara yollarında sis etkili oldu.
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