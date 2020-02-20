Musabeyli ilçesinde göçük: 1 yaralı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde bir kerpiç evin tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Musabeyli ilçesin Murathöyüğü Mahallesinde H.T (61) kerpiç bir evin tavanının çökmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların yardımıyla toprak altında çıkarılan H.T. tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.
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