Kilis’te, 20192020 okul sporları Bocce il seçmeleri yapıldı.
20192020 okul sporları Bocce il seçmeleri GençlerYıldızlarKüçükler kategorisinde tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve Satranç Federasyonu Kilis İl Temsilcisi Gönül Çelen Türkiye Bocce Bowling ve Dart İl Temsilcisi Mehmet Akdağ tarafından takdim edildi.
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