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Kilis'te Vergi Haftası etkinliği

İHA

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler, Vergi Haftası münasebetiyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldiler.

Kilis'te Vergi Haftası etkinliği

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler, Vergi Haftası münasebetiyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldiler.
Görüşmede Defterdarlık ve bağlı birimlerin yürüttüğü çalışmalar ile vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda yapılan çalışmalar konusunda bilgiler paylaşıldı.
Ziyaret sonunda Defterdar Zekeriya Keleş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a çiçek takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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