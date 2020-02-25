Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak tarafından Kilis’te, 21. Yüz yılda Psikolojik Danışman Olmak" Temalı Konferans verildi.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak, Kilis’te çalışan Rehber Öğretmenlere alanlarında gelişim ve değişimleri fark ettirmek amacıyla "21. Yüz yılda Psikolojik Danışman Olmak" temalı konferans verdi. Kilis öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun Konferans Salonunda gerçekleşen Prf. Dr. Binnur Yeşilyaprak tarafından verilen konferansta, mesleklerin niteliği, yaşam biçimleri, ilişki biçimleri, iletişim türleri, yaşam rollerimiz, psikolojik danışmanın kişilik özellikleri ve psikoterapi alanındaki değişim ve gelişmelerini içeren bir sunum yaptı. Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Rehberlik hizmetlerinin eğitim öğretim sistemi içerisinde önemli bir yeri olduğunu, bu anlamda rehber öğretmenlere ve rehberlik hizmetlerine önemli görevler düştüğüne, öğrencilerin eğitsel mesleki ve kişisel rehberlik ihtiyaçlarının doğru zamanda doğru verilerle yapıldığında bu alanın ne kadar değerli olduğunun daha iyi anlaşılacağına, her rehber öğretmenin bu anlamda okulun en önemli unsuru olduğunu ifade etti.

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