Rektör Karacoşkun Türk Ocakları yöneticileri ile bir araya geldi

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Türk Ocakları Kilis Şube Başkanı Doç. Dr. Metin Açıkyıldız, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.

Kilis Şube Başkanı Doç. Dr. Metin Açıkyıldız ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Karacoşkun’u ziyaret etti. Görüşmede derneğin çalışmaları ve yaptığı sosyal etkinlikler konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu.

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