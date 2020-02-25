Eğitim Tiyatro Derneği üyeleri Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis Eğitim ve Tiyatro Derneğinin üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la Rektörlük makamında bir araya geldiler.

Kilis’te görev yapan öğretmenlerin bir araya gelerek kurduğu Kilis Eğitim ve Tiyatro Derneğinin üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la Rektörlük makamında bir araya geldi. Dernek Başkanı Ahmet Hacıömeroğlu öncülüğünde gerçekleşen görüşmede derneğin faaliyetleri ve sahneleyeceği oyunlarla ilgili Rektör Karacoşkun’a bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a özel eğitim öğrencilerinin yaptığı saat ve tablo armağan edildi.

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