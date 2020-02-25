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Meralarda ilkbahar gübrelemesi

İHA

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 10 köyde 16 ton kompoze gübre uygulaması yapıldığını söyledi.

Meralarda ilkbahar gübrelemesi

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 10 köyde 16 ton kompoze gübre uygulaması yapıldığını söyledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında; ilk bahar gübreleme çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, "4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında meralarımızın vasfını iyileştirmek, ot verimini ve kalitesini arttırmak amacıyla 10 köyümüzde 16 ton kompoze gübre uygulaması yapılmıştır. Islah Projeleri ile köylerimize ait meralarda kaliteli ot verim ve üretiminin arttırılarak besicilikte en önemli girdilerden biri olan kaba yem üretimimize katkıda bulunulması amaçlanmaktadır” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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