Rektör Karacoşkun’a ziyaret

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AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.

Üniversiteler Başkan Yardımcısı Ali Sedef ve beraberindekiler ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ederek bir süre görüştü.

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