Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı

İHA

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,. Regaip kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı

Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,. Regaip kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, tüm İslam aleminin ile vatandaşların Regaib Kandilini kutladı. Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Şimşek, "İslam alemi olarak Ramazanı Şerif’in müjdecisi ve üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Regaib Kandili, manevi dünyamızın bereket iklimine açılan kapısıdır. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dayanışmamızın artmasına vesile olacak bu günlerin kıymetini bilmeli, varsa aramızdaki kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Maddi ve manevi güzellikleri içinde barındıran kandil gecelerinde Rabbimizin rızasını kazanmak için kalplerimizi dualarımızda birleştirmeye gayret etmeliyiz.Bu mübarek günler vasıtasıyla İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların sona ermesi, Müslüman kardeşlerimizin huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Yine ülkemizin ve milletimizin bekası için gözünü bile kırpmadan şehadet şerbeti içen Mehmetçiklerimizi bu mübarek gün vesilesiyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ve şehit ailelerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Regaib Kandili'ni ve üç aylarını kutluyor, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillere kavuşmayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Regaib Kandilimiz başta ilçemize olmak üzere kentimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirsin” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferans
YEREL HABERLER Kilis'te "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu ...
Kamu Başdenetçisi Malkoç “28 Şubat’tan 2023’e Türkiye”yi anlattı
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Malkoç “28 Şubat’tan 2023’e ...
Şeref Malkoç: "Türkiye’de 2 fay hattı var; biri depremle ilgili, diğeri darbelerle ilgili"
YEREL HABERLER Şeref Malkoç: "Türkiye’de 2 fay hattı var; biri ...
Malkoç: Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdi
YEREL HABERLER Malkoç: Deprem ve darbeler Türkiye'ye çok zarar verdi
Kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı
Rektör Karacoşkun’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’a ziyaret
Tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tarihi eser operasyonu
Sumak fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Sumak fidanı dağıtıldı
Kilis’te bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Kilis’te bin 267 daireye yapı ruhsatı verildi
Meralarda ilkbahar gübrelemesi
YEREL HABERLER Meralarda ilkbahar gübrelemesi
Eğitim Tiyatro Derneği üyeleri Karacoşkun’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Eğitim Tiyatro Derneği üyeleri Karacoşkun’la bir ...
Rektör Karacoşkun Türk Ocakları yöneticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun Türk Ocakları yöneticileri ile bir ...
Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı
İl Genel Meclisi üyelerinden Vali Soytürk’e taziye ziyareti
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi üyelerinden Vali Soytürk’e taziye ...
Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis’te
YEREL HABERLER Danimarka heyeti İdlib krizi için Kilis’te
“21. Yüz yılda Psikolojik Danışman Olmak" temalı konferans
YEREL HABERLER “21. Yüz yılda Psikolojik Danışman Olmak" temalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X