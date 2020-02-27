Suriye sınırına askeri sevkıyat

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Suriye sınırında bulunan Kilis'e topçu birlikleri, askeri araçlar ile personel takviyesi yapıldı.

Batı ve Doğu illerinden yola çıkan topçu birlikleri, topçu bataryaları, askeri araçlar, kara ateş destek birlikleri Kilis'e ulaştı. Askeri birlikler, Suriye sınırındaki karakol ve askeri üst bölgelerine sevk edildi. Sınır hattında askeri yoğunluk yaşanıyor.

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