Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı

Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutuklulara yönelik üç aylar ve Regaib Kandili programı düzenlendi.
Hükümlü ve tutukluların katıldığı program, Din Görevlisi M. Kemal Canarslan'in Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Programda cezaevi vaizler Hasan Meşe ve Abdulhamid Oğraş üç ayların öneminden bahsederek, fırsat dönemi olan bu aylardan en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini söyledi.
Kur'anı Kerim tilavetinin de yapıldığı programda din görevlileri M. Kemal Canarslan ve Osman Murat Bora tarafından, çeşitli kaside, ilahi ve dualar okundu.
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