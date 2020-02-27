Gümrük kapılarında korona virüsü tedbirleri alındı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İlgili bakanlıklarla beraber biz kapılarımızda her türlü önlemi, güvenlik tedbirlerini alıyoruz"

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında korona virüsüne karşı gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Öncüpınar Mülki İdare Amirliğinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile gümrük yetkilileri ile bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Pekcan, Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde görevli memurlar ile yakından ilgilendi.

Gümrük kapılarını ziyaretinin amacının eksikleri tespit etmek olduğunu anlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük kapılarımızı ziyaret ediyoruz. Burada ihtiyaçları eksiklikleri yerinde tespit ediyoruz, yerinde görüyoruz, zaten sürekli irtibat halindeyiz dijital çağda sık sık da bir araya geliyoruz” dedi

Gazetecilerin korona virüsü ile ilgili sorusu üzerine ise Bakan Pekcan, “Bununla ilgili bir çalışma grubumuz var. Kabinede ilgili bakanlıklarla beraber biz kapılarımızdan her türlü önlemi güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Öncelikleri kapılarımızda tüm ihtiyaçları karşılıyoruz. Eldiven olsun dezenfektan olsun, bütün kapıları özellikle İran sınır kapıları hepsini o gün dezenfekte etmiştik zaten 2223 Şubat tarihinde, İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapamak zorunda kaldık. Aslında İran üzerinden Orta Asya da ihracat yolumuz ama Gürcistan'da şu anda temas halindeyiz. Yeni Azerbaycan'dan geldik, Gürcistan üzerinden Sarp kapımızı, Türközü ve Çıldır Aktaş sınır kapısının kapasitelerini arttırdık. Şu anda 24 saat tarım ürünlerinin dahil kontrollerini yapabilir hale geldik. Aktaş sınır kapımızda günlük 500 araca kadar çıkabiliyoruz. Şu anda 200 araç ama onu da 500'e kadar arttırabiliriz. Dolayısıyla İran'dan verdiğimiz açığı buradan kapatabiliriz. Onun dışında bizim Bakü Tiflis Kars demir yolumuz var. Bu hatta günde bitiren çalışıyor ve 40 vagon bunu 60 vagona kadar çıkarabiliyoruz Dolayısıyla yeter ki ihracatçılarımız istesin biz onlar için tüm engelleri kaldıracağız" dedi.

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