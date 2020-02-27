Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2)

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ESNAFI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile yetkililer katıldı. Toplantıda brifing alan Bakan Pekcan, daha sonra Cumhuriyet Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, Regaip kandilini kutladı. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-02-27 19:47:52



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