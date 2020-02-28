Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-02-28 11:06:13



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