Kilis'te AK Parti ilçe kongreleri iptal oldu

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AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, hafta sonu yapılacak Elbeyli, Musabeyli, Polateli ilçe kongrelerinin iptal edildiğini söyledi.

İl Başkanı Karataş, İdlib’deki şehitler nedeniyle Hafta sonu yapılacak olan AK Parti Elbeyli, Musabeyli, Polateli ilçelerinin iptal edildiğini açıkladı.

Karataş, kongrelerin ilerleyen bir tarihte yapılacağını ifade etti.

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