İdlib şehitleri için Kur’anı Kerim okundu

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Kilis’te, İdlib şehitleri için Kur’anı Kerim okunarak hatmi şerif duası yapıldı.

Kilis’te din görevlileri ve vatandaşlar tarafından, dün akşam İdlib’de şehit olan 33 asker için 100 hatmi şerif okundu. Cuma namazını müteakip Ulu Cami'nde Kur’anı Kerim okundu. Hatmi şerif duası İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından okunurken, duaya Kilis Valisi Recep Soytürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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