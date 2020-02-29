“Okumak Yaşamaktır” projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

“Okumak Yaşamaktır” projesi

İHA

Kilis'in Polateli ilçesinde yürütülmekte olan "Okumak Yaşamaktır" projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.

“Okumak Yaşamaktır” projesi

Kilis’in Polateli ilçesinde yürütülmekte olan “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.
Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahir Kuzu ile Vali Güner Özmen Ortaokulunda öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı. Polateli ilçesinde tüm okullarda ilk dersin okuma saati olarak yürütüldüğü projeyle farkındalık oluşturularak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldığı bildirildi.
Etkinlik sonrası öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Mahmut Şener, hem eğitim hem de okulun ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD Gönüllülerine eğitim
YEREL HABERLER AFAD Gönüllülerine eğitim
(Görüntülü) İdlib şehitleri için Hatim indirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib şehitleri için Hatim indirildi
İdlib şehitleri için Kur’anı Kerim okundu
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için Kur’anı Kerim okundu
Kilis'te AK Parti ilçe kongreleri iptal oldu
YEREL HABERLER Kilis'te AK Parti ilçe kongreleri iptal oldu
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Kilis’ten İdlib’e komando sevkıyatı
YEREL HABERLER Kilis’ten İdlib’e komando sevkıyatı
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2)
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ...
Ticaret Bakanı Pekcan’dan esnafa kandil ziyareti
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Pekcan’dan esnafa kandil ziyareti
(Görüntülü) Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır ...
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ...
Gümrük kapılarında korona virüsü tedbirleri alındı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İlgili bakanlıklarla beraber biz kapılarımızda her türlü önlemi, güvenlik tedbirlerini alıyoruz"
YEREL HABERLER Gümrük kapılarında korona virüsü tedbirleri ...
(Görüntülü) Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriye sınırına askeri sevkiyat
Başkan Bulut’un Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bulut’un Regaip Kandili mesajı
Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı
YEREL HABERLER Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı
Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı
YEREL HABERLER Sınır hattına sevkıyatlar yoğunlaştı
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkıyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkıyat
Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı
Kilis'te "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferans
YEREL HABERLER Kilis'te "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X