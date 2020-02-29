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Suriye sınırında siyasi partiler İdlip için tek yürek oldu

İHA

Suriye sınırındaki Kilis'te, siyasi partiler bir araya gelerek İdlib'de yapılan saldırıyı kınayarak, şehitlere dua etti.

Suriye sınırında siyasi partiler İdlip için tek yürek oldu

Suriye sınırındaki Kilis’te, siyasi partiler bir araya gelerek İdlib’de yapılan saldırıyı kınayarak, şehitlere dua etti.
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger öncülüğünde Kilis’teki tüm siyasi partilerin il başkanları Öğretmenevinde bir araya geldi. Kuranı kerim tilavetinden sonra İdlib’te şehit olan askerler için dua okundu. Siyasi parti il başkanları söz alarak birer kısa konuşma yaptı. Hazırlanan ortak metni Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger okudu. Dülger, 27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladının şehit edildiğini 32 Mehmetçiğin de yaralandığını belirtti.
Dülger, “Acımız büyüktür. Milletimizin baş sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı aşağıda imzası bulunan bizler en yüksek sesle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyoruz.Yanı başımızda yaşanan bu insanlık diş dramı sekiz yıldan beri en yakından yaşayan Kilis'in temsilcileri olan bizler, bugün yaşadığımız bu sürecin ve içinde bulunduğumuz bu durumun, acilen son bulması, yeni dramların oluşmaması için tek yolun, Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştirmesi ile mümkün olacağına olan inancımız tamdır. Anayasaya göre demokrasinin vazgeçilmez şartı olan siyasi partilerin siyasi faaliyetlerini, ancak bir vatan toprağında, ancak bir bayrak altında yürütebileceklerine Olan inançla, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, gün Cumhurbaşkanımızın arkasında ve destekçisi olduğumuzu, TBMM'nin aldığı her karara saygıyla katılarak kabul ettiğimizi, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yılmaz destekçisi olduğumuzu özellikle belirtme günü olduğunu tüm Dünya'ya en yüksek sesle ilan etmekte yarar görüyoruz. 'Her Türk asker' doğar gerçeğinden hareketle gerekirse yediden yetmişe kadın erkek demeden, dün Kurtuluş Savaşında dedelerimizin ninelerimizin, gösterdikleri kahramanlıkları göstermeye, aday ve gerekirse seve seve şehit olmak için sırada beklediğimizi de değerli basınımızın yardımıyla bütün Dünya'ya ilan ederken, bunu şanlı tarihe, bir not düşmek aynı zamanda şanlı ecdadımızın da, ahirette yüzlerine bakabilmenin bir gereği olarak görüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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