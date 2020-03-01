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Yastayız

İdlib şehidi için mevlit okutuldu

İHA

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler için memleketi Kilis'te Mevlidi Şerif okutuldu.

İdlib şehidi için mevlit okutuldu

Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler için memleketi Kilis’te Mevlidi Şerif okutuldu.
3 Şubat tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Şeyh Muhammet Bedevi Külliyesi'nde İl Müftülüğü tarafından Mevlidi Şerif okutuldu. Kur'anı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda şehitler için dua edildi. Mevlidi Şerif programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, şehidin annesi Canan Abo ve babası Uğur Özler ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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