Kilis’te İl Genel meclisi toplandı

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Kilis İl Genel Meclisi Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.

l Genel Meclisi Yalçın Başkanlığında toplanarak, Mart ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü. 2019 yılı “Faaliyet Raporu” ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer tarafından İl Genel Meclisine sunuldu. Sümer, 2019 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin sunumunu yaptı

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