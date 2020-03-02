İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis’te Mevlidi Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.

Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar tarafından İdlib’de şehit olan 34 asker için Çekmeceli Camii’nde Mevlidi Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlidi şerif okundu. Tehvidi şerif ile devam eden program sonrası şehitler için dua edildi. Lokma dağıtımı ile program sona erdi. Mevlidi şerife Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleriyle ve vatandaşlar katıldı.

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