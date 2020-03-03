"Kilis Türküleri" kitabı piyasaya çıktı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından Ökkeş Özköseler’in "Kilis Türküleri" kitabı yayınlandı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Kültürü ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi güzel işlere imza attığını ifade ederek, “ Şimdi de Merkez'imiz arcılığı ile Üniversitemiz yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Ökkeş Özköseler Hocamızın Kilis Türküleri kitabı yayınlandı. Hem kitabı hazırlayan Ökkeş Hocamızı, hem de yaşadığı şehrin kültürünün tanıtılmasına emek veren arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Ökkeş Özköseler ise 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a teşekkür ettiğini ifade ederek, “Yıllardan beri çalıştığım bir eser Kilis kültürüne kazandırıldı. Kitaptaki tüm eserler Kilis yöresine aittir, tescillidir, belgelidir. Katkılarından dolayı rektörümüz ile üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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