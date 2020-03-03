Özel Sporcular Judo Milli Takımı hazırlık kampını tamamladı

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Özel Sporcular Judo Milli Takımı hazırlık kampın Kilis’te tamamladı.

17 Nisan arası Antalya'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek olan Özel Sporcular Judo Milli Takımı Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tesislerinde kamp çalışmalarını tamamlandı. Sporcular, Gençlik ve spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ile bir araya geldi. Özel Sporcular Judo Milli Takımı sporcuları kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Kilis’ten ayrıldılar.

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